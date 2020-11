Comeback roku? Vlaďka Erbová opět s exmanželem Bahenským. Slova modelky vás překvapí

Vlaďka Erbová se Zdeňkem Bahenským a jejich dcerou Viktorkou Foto: Archiv V. Erbové

První adventní neděli strávila Vlaďka Erbová (39) se svým exmanželem Zdeňkem Bahenským. I když jejich vztahy byly spoustu let velmi napjaté, a Zdeněk se s dcerou Viktorkou vídal během vztahu s Taťánou Makarenko (31) jen výjimečně, nyní je vše jinak.

"Rodina, rodinný čas. Spolu," napsala Vlaďka k rodinné fotce ze Staroměstského náměstí, kam všichni tři vyrazili na první adventní procházku.

Její fanoušci okamžitě začali spekulovat, zda Vlaďka a Zdeněk opět netvoří pár. "Já osobně slepování hrnců nepreferuji, ale nikdy neříkej nikdy. Ale rozhodně vám přeji, aby to vyšlo. Moc vám to sluší," napsala jedna ze sledovatelek Vlaďky a přidávali se další. "Moc vám to přeji a hlavně Viktorce," dodala jedna z nich.

Zda Erbová tvoří s Bahenským i pár, zatím neprozradila, ale Bahenský se nedávno vyjádřil, že sice s Vlaďkou nežije, ale vychází spolu jako rodina.

"S Vlaďkou spolu nyní vycházíme dobře, ale nejde o žádný vztah. Prioritou je pro nás oba naše dcera Vikča. Vztah s Vlaďkou máme jako rodiče, ne jako partneři," řekl Super.cz Bahenský. ■