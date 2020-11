Vítězství genů nad věkem: Světlana Nálepková (60) vystavila tělo v bikinách na Kanárech

Světlana Nálepková si užívala moře na Kanárech Foto: instagram S. Nálepkové

V září jsme společně oslavili její šedesátiny a už tam jsme se podivovali, jak herečka a zpěvačka Světlana Nálepková (60) ve svém věku skvěle vypadá. Figuru by jí záviděly o generaci mladší dámy. Jako by jí muzikálová čarodějka Madam Morrible, kterou ztvárňuje v divadle, dávkovala elixír mládí.

"Cítím se skvěle, jsem ve výborné formě a užívám si život a snad to bude ještě chvíli trvat. Nechci to zakřiknout, ale je to teď docela dobrý," řekla nám tehdy. "Geny hrají velkou roli, ale samozřejmě i to, jak se o sebe staráte a jak žijete," míní Nálepková, která se prý cítí pořád na šestatřicet.

Světlana svoji figuru v bikinách předvedla na Kanárských ostrovech. Na Fuerteventuře v oblasti Cotillo stejně jako její kamarádka Nela Boudová (52), s níž se tam potkala, vlastní apartmán, kam se letos kvůli koronavirové pandemii vypravila poprvé. Užívala si teplot přes dvacet stupňů, i když bylo i dost větrno. ■