Tak a jsme 4! Hvězda Ulice se raduje z nového přírůstku do rodiny. Takhle herec pojmenoval svého druhého syna

Tomáš Dastlík Profimedia.cz

„Tak a jsme 4! S otcovskou hrdostí oznamuji, že moje úžasná Elinka mně ve čtvrtek brzičko nad ránem obdarovala druhým synkem Štěpánem,“ napsal k fotce z porodnice Dastlík.

„Obdivuji Tě a smekám před Tebou, lásko. Ne chlapi, my opravdu ne. My bychom 'to' ani za mák nezvládli, věřte mi. Tolik úsilí, odhodlání a schopnosti přijmout i sebevětší bolest pro tento zázrak. Ne, to v nás není, važme si svých žen,“ vysekl poklonu své partnerce oblíbený herec.

„Z celého srdce Ti děkuji, Elinko. Jinak Štěpánek je čipera a má se čile k světu. Ať si šťastný na své cestě životem, synku,“ prozradil jméno druhorozeného syna na konci dojemného komentáře na svém instagramovém profilu Dastlík.

S partnerkou Eliškou jim doma od Vánoc roku 2017 dělá radost prvorozený syn Ondřej, ze kterého se teď stal starší bratr. ■