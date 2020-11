Kateřina Brožová dojatě promluvila o odchodu své maminky: Přála bych si, aby byl svět lepší

Kateřina Brožová promluvila o odchodu své maminky Video: Instagram K. Brožové

„Moje nejdražší a nejhodnější maminka paní Jelena Kovalevská odešla 3. 11. 2020 do nebe,“ napsala tehdy herečka a na čas se odmlčela. Velice nezvykle se nyní ozvala svým fanouškům skrze video, ve kterém se více rozpovídala o tom, co prožívá.

„Moji milí, já nedávám často na sítě videa, ale dneska mám takovou zvláštní náladu, a tak jsem vám chtěla jenom něco říct. Je to pár týdnů, co mi odešla maminka, a jak se říká, když vás opustí rodiče, když vás opustí maminka, tak vlastně člověk úplně dospěje. Zní to asi divně v mém věku, ale vlastně to tak je. Některý věci si uvědomíte ještě hlouběji než předtím. Tak to je,“ začíná svou řeč herečka, na které je stále vidět smutek, který prožívá.

„A k tomu ještě žijeme v téhle divné době. Není to lehké pro mě, není to lehké pro vás. Každý tenhle čas vnímáme po svém a snažíme se s tím nějak vyrovnat. Jenom chci říct, že v tom nejste sami, jsem v tom stejně. Věřím, ale tomu, že se svět brzy vrátí do svých kolejí a budeme zase žít jako předtím,“ vyjádřila Kateřina svou sounáležitost s ostatními v této nelehké době.

„Jenom bych si moc přála, aby ten svět byl lepší. Abychom si víc uvědomovali, že tady nejsme napořád a že vztahy, dobrý vztahy, který mezi námi jsou, jsou opravdu vzácnost. Moc bych si přála abychom byli k sobě ohleduplnější, otevřenější abychom si víc vážili jeden druhého. Opatrujte se a dávejte na sebe pozor,“ vyjádřila své přání Brožová.

S maminkou měla Kateřina Brožová skvělý vztah, odchod rodičů je vždy těžký. S tatínkem se herečka loučila v prosinci 2016. Houslový virtuos Zdeněk Brož, který se věnoval celý život hudbě a vyučoval také na AMU, odešel ve věku 83 let.