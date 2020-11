Monika Absolonová má koronavirus: Přestože jsem dělala vše pro to, abych se nákaze vyhnula, našla si mě

Monika Absolonová Foto: Instagram M. Absolonové

Zpěvačka Monika Absolonová (44) byla pozitivně testovaná na covid. I když dělala vše pro to, aby se nákaze vyhnula, nepovedlo se. „Vždycky mi píšete, jak vás nabíjím příjemnou energií, jak jsem pozitivní. Tak přátelé, ode dneška jsem pozitivní a mám na to potvrzení,“ napsala Absolonová.

Zpěvačka uvedla, že ví, kde k nemoci přišla (konkrétní nebyla) a že má bezpříznakový průběh.

„Naštěstí vím, kde jsem se s ní (nákazou) potkala, tak jsem v klidu. Ani příznaky nemám. A to mi došlo, že může být nebezpečné. Protože kdybych to nevěděla, šla bych zítra do rozhlasu a v neděli na natáčení a mohla bych teoreticky nakazit další,“ říká.

Absolonovou teď čeká desetidenní karanténa. „Já a moji chlapci nonstop spolu. Možná, že mi jebne,“ žertovala zpěvačka, která se bude izolovat doma s partnerem Tomášem a syny Tadeášem a Matoušem. Fanouškům popřála hodně zdraví. ■