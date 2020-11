Josefíková se nečekaně rozpovídala o svém milostném životě: Její nejkratší vztah netrval ani den

Eva Josefíková se rozpovídala o jednom ze svých nejdivnějších vztahů. Michaela Feuereislová

„Nejzvláštnější rozchod jsem zažila po vztahu, který trval méně než 24 hodin. Bylo to na víceletém gymnáziu v primě a šlo o mého spolužáka. Začalo to na Valentýna, dal mi valentýnku a pak jsem se s ním rázem rozešla, protože by mi přišlo trapný, aby se dva primáni vodili po gymplu za ruku,“ netají se Eva svou dětinskou reakcí.

Na jednu ze svých prvních zkušeností s láskou a také s rozchodem vzpomínala sympatická brunetka během natáčení seriálu Terapie sdílením, který je právě o podobných atypických vztazích. O uvědomění si, že říct něco nepatřičného je snadné a napsat do esemesky ještě snazší. „Nikdy se se mnou naštěstí nikdo po esemesce nerozešel, ale zažila jsem třeba esemeskové mlčení, a to taky funguje. Sama nejsem na žádný svůj rozchod pyšná, ale asi to k životu patří,“ říká herečka.

Právě esemesky hrají v novém seriálu hlavní roli a dodávají každému z osmi dílů na uvěřitelnosti. Psal je totiž sám život, nebo lépe řečeno měly svého reálného odesílatele i příjemce. „Roli Ivy jsem přijala, protože se mi celý projekt zastřešený hashtagem #terapiesdílením moc líbí a myslím, že to lidem přináší hlavně pocit nebo ujištění, že v tom nejsou sami. Že takové věci se dějí i ostatním napříč generacemi, bez ohledu na sociální skupinu, věk nebo pohlaví,“ dodává Eva, jejímž seriálovým partnerem byl herec Tomáš Havlínek. ■