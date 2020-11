Dagmar Havlová musí měsíc před Štědrým dnem řešit kalamitu v domě. Stíhá ale myslet i na druhé

I když řešila doma kalamitu, tak předání šeku stihla a slušelo jí to.

Kvůli pandemii koronaviru má sice Dagmar Havlová (67) divadelní prázdniny, to ale neznamená, že je bez činnosti. Bývalá první dáma se pustila do manuálních prací. Dobrovolně, ale někdy i zcela neplánovaně.

Sotva, co vymalovala svůj interiér vily v Dělostřelecké ulici, tak se musela pustit do opravy potrubí. „Z prasklých trubek tryská nekoordinovaně voda a nesvítí světla. Stropem prosakuje voda z trubek, nejspíš od topení," popisuje Super.cz nepříjemný stav herečka. „Vypadám jako Karafiátův Brouček, který ucpává skulinky na zimu, kontroluje komíny a střechu domu. A to Broučci určitě neměli pračku, co teče přes kuchyň a vůbec neodtéká,“ mávla rukou paní Dagmar, která se snaží brát vše sportovně a s nadhledem.

I přes tuto kalamitu Havlová neztrácí energii a pustila se do rekonstrukce božích muk nedaleko na pozemku chalupy na Hrádečku. „Nechala jsem přestavět boží muka do pevnějšího podloží blíž k silnici. Do plotu nám už čtyřikrát nabourali řidiči, kteří nezvládli zatáčku kolem našeho domu. Plot je stále rozbouraný a opravuje se,“ popisuje rekonstrukci na místě, které je pro ni velmi symbolické. Před devíti lety zde naposledy vydechl její manžel Václav Havel.

Herečka doufá, že se jí podaří práce a rekonstrukce co nejdříve dokončit, aby mohla prožít advent v klidu a míru. „Chtěla bych si odpočinout někde mimo civilizaci. Uvažuji o tom, že v adventním týdnu vyrazím do Beskyd,“ popsala nám své plány na předání šeku na 200 tisíc korun nadačnímu fondu La Vida Loca. Instituce, která realizuje myšlenku Život v kufříku, věnuje výbavu v kufříku miminkům, která odložila jejich matka po porodu v porodnici.

„Jsem ráda, že po splacení výdajů na výrobu a tisk našich triček můžu za Nadaci VIZE 97 předat šek na 200 tisíc korun,“ říká Dagmar Havlová, které se projekt velmi líbí. „Kufřík, který je plný drobností na cestu životem v náhradní rodině obsahuje také malé fotoalbum, kam sestřičky budou dávat děťátku fotografie na památku. Kufříky oblažily už 1 700 dětí. Věřím, že dětem budou průvodcem a vzpomínkou, kterou budou uchovávat s adoptivními rodiči s láskou,“ dodává Dagmar Havlová. ■