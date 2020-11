Přemek Podlaha v sukních? Křehká herečka vyhrála konkurz na moderování kutilského pořadu

Dáša Zázvůrková Super.cz

S Kairou Hrachovcovou (46), Jitkou Sedláčkovou a Vandou Hybnerovou (52), která se ujala i režisérské taktovky, už film podle úspěšné divadelní hry Můžem i s mužem dotočily. "Už by měl být dokončený střih a spolu s Honzou Horáčkem začnu dělat na filmové hudbě, což mě velmi těší. Je to pro mě taková satisfakce, protože herecky je to krásná příležitost, ale jsem hlavně zpěvačka," míní Dáša.

Není to jediná hudební věc, které se během nouzového stavu věnuje a věnovala. "Dokončili jsme teď jeden z dalších projektů, a to CD V barvách Semaforu. Společně s Petrem Macháčkem a naší kapelou jsme natočili semaforské hity v našem podání. Součástí desky jsou i Jitka Molavcová a Jiří Suchý (89)," vyprávěla.

Dostala ovšem i moderátorskou příležitost, a to v novém hobby magazínu. "Jde o pořad na České televizi Všechno, co mám ráda. Díky tomu se ze mě stal trošku kutil. Jsou to věci, které mě baví, ať už zahradničení nebo vaření," pochlubila se. ■