Partnerskou krizi léčí teplem: Nikol Švantnerová vystavila dokonalé tělo v bikinách v Dubaji

Nikol Švantnerová léčí trable ve vztahu pobytem v Dubaji. Foto: instagram N. Švantnerové

Je to jenom týden, co modelka a influencerka Nikol Švantnerová (27) připustila, že její vztah s fotbalistou Patrikem Dresslerem je ve vážné krizi. Bývalá Česká Miss ale nebrečí doma do polštáře. Místo toho vyrazila za teplem a v Dubaji, kde měla náročný poznávací program, nebyl na přemýšlení o budoucnosti ani čas.