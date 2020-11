Po 23 letech nebude mít Petr Bende živé vánoční turné: Přesunul ho do online prostoru a věnuje se synům

Petr Bende nebude mít letos po 23 letech vánoční turné. Foto: R. a Z. Šichovi

Vytvořil ucelené vánoční turné trochu jinak.

"Přes veškerá opatření se mi podařilo sestavit program, ať z toho našeho tradičního předvánočního setkávání úplně nevypadneme. Startujeme s celou kapelou již první adventní neděli 29. listopadu živě z Městského divadla ve Znojmě. Koncert přenáší do éteru Český rozhlas Brno a bude i na Youtube mezi Koncerty Českého rozhlasu," prozradil Petr s tím, že následující tři středy odvysílá i starší koncerty z archivu. "Naši tour završíme na ČT art 23. prosince večer hodinovým záznamem koncertu Vánoční turné 2019 z Mahenova divadla," pozval fanoušky.

V době, kdy není možné koncertovat, se zpěvák věnuje synům. "Doba je to opravdu dost šílená. Veškeré plánování se teď otočilo spíše na rušení akcí. O finančních ztrátách se raději vyjadřovat ani nebudu. Je to takřka zničující pro celkovou kulturu," míní.

"Takže v první řadě se věnuji co nejvíce dětem, jelikož ty jsou mým životem a přinášejí mi největší radosti. Mimo povinnosti a distanční výuku chodíme na výšlapy do přírody, sportujeme a do posledních chvil jsme si užívali slunečného počasí. Dokonce jsme ještě nedávno stihli si v přírodě opéct špekáčky," usmíval se.

Muzice se samozřejmě věnovat nepřestal. Cvičí, skládá nové písně a připravuje další singl a videoklip, které vyjdou po Novém roce. "Takže se nenudím, ale opravdu bych se nejraději vypravil na pár dní na cesty za fanoušky a koncertoval. Tak snad se již brzo všichni hudebníci dočkáme," věří Bende.

A jaké jsou jeho nejbližší realizovatelné plány pro příští rok? "Doufám, že se ponese v první řadě ve zdraví všech mých blízkých. Doufám, že se dostanu s rodinou na lyžovačku třeba do Rakouska, což je pro mě každoroční nejlepší relax a tradice, a to hned v úvodu roku. A také moře mi chybí a teplé podnebí. Tak musíme všichni věřit a doufat," uzavřel. ■