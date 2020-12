Výbušný zámečník z Prostřena neukočíruje emoce: Vystrašené soupeře vyhodí od stolu

Tohle ostatní soutěžící od Pepy nečekali.

Vyučený zámečník Pepa (56) své soupeře překvapil už při pondělním seznámení. Zprvu neskrývali skepsi. Později ale ocenili, že si svérázný Pepa na nic nehraje, dokáže hostitele za jídlo pochválit a je férový. Co ale soutěžící značně vyděsilo, jsou Pepovy výkyvy nálad, které se projeví v den, kdy připravuje večeři on.

Během vaření emočně exploduje a se slovy „S*ru na to, končím“ rázně zabouchne dveře a utíká od štábu s pivem na vzduch, kde se snaží uklidnit. Své menu dokončí jen napůl. Hostům budou chybět přílohy a dezertu se ani nedočkají. Pepa totiž bouchne podruhé.

„Sbohem pánové, děkuju vám za to. Zítra nikam nejedu. Děkuju a nazdar,“ zvedá se zámečník od stolu.

Jeho chování je pro ostatní soutěžící šokující a nevysvětlitelné. Některé dokonce vyděsí. „Jsou to výkyvy, které člověk nepředpokládá a mně osobně se to nelíbí, protože nevím, co mám čekat, a člověk se i chvilkama bojí, jestli se něco nestane, jestli nějak neublíží,“ svěřila se na kameru jedna ze soutěžících.

V momentě, kdy hostitel sklízí nádobí a své věci, znejistí své hosty znovu. „Mohlo by se něco stát, raději odejděte. Běžte radši pryč, končíme. Kašlu na vás, vy jste mě podojili se vším všudy, tak já teď podojím vás,“ nechal se slyšet Pepa. ■