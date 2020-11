Se*u na to, končím! vybouchne před štábem Prostřena soutěžící a uteče z kuchyně

Pepovi se při vaření nedaří a stres si vybere svou daň. Video: FTV Prima

Během vaření, při kterém se Pepa zlehka posilňoval alkoholem, zjistil, že je v časovém presu a pravděpodobně nestihne připravit jídlo do příchodu hostů. Nervy zapracují a v Pepovi to začne bublat. V momentě, kdy připálí cibuli, pohár přeteče.

„Tohle se mi ty vo*e v životě nestalo. Se*u na to, končím. Dám si ještě pivo, napiju se. Tohle netoč, končím,“ okřikl soutěžící štáb.

Po chvíli se zklidní, a naopak se začne kát. „Je toho na mě moc, jako vážně, přísahám. Myslel jsem si, že je to o něčem jiném,“ přiznává na kameru a hrnou se mu slzy do očí.

„Omlouvám se těm lidem, kteří to dokázali. Byl jsem suverén, bohužel, není to tak. Doufám, že to vezmou, jestli ne, tak ať mě pošlou někam. Je mi to už jedno, prostě končím, nemám na to,“ vzdává se předčasně Pepa. ■