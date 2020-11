Těhotná Jitka Nováčková se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách. Ještě pořád si vidí na špičky

Jitka Nováčková Foto: Super.cz/Instagram J. Nováčkové

„Mama to be. Je to dobrý. Stále si vidím na špičky,“ napsala Česká Miss z roku 2011 ke své fotografii. Jitka se zvěčnila v červených plavkách a před zrcadlem předvedla, jak už jí bříško vyrostlo.

Přitom ještě nedávno nikdo netušil, že je modelka v požehnaném stavu. Těhotenství se jí dařilo tajit až do 5. měsíce, a ani během týdne módy, který v září v Praze proběhl, na ní nikdo nic nepoznal. Teď už by se do modelů z přehlídkového mola těžko vešla, zvětšující se bříško a blažený výraz na tváři jí ale rozhodně sluší. ■