Sexy Britka, která uspěla na Miss Universe, je ve formě. Necelý rok po porodu pózovala v bikinách

Amy Willerton Profimedia.cz

Amy své půvaby neztratila ani po skončení soutěže. Letos v lednu se stala poprvé maminkou a záhy poté se opět dostala do formy. Naposledy svou štíhlou postavu vystavila na pláži v Dubaji. V zelených bikinách jí to slušelo, a kdyby se zúčastnila soutěže o nejkrásnější maminku, určitě by nebyla bez šance.

Amy Willerton ostatně vyhrávala nejrůznější soutěže krásy už od sedmnácti. V roce 2011 se stala rovněž vítězkou televizní show Signed By Katie Price, kde proslulá silikonová modelka z pánských časopisů hledala svou následovnici.

Zúčastnila se také reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, kde spolu s dalšími britskými veřejně známými tvářemi absolvovala drsné úkoly a musela zvládnout nehostinné podmínky v australských deštných pralesích. Skončila pátá, a tak je vidět, že pokud jde o soutěže, jde do všeho naplno. Teď se ale věnuje zejména mateřským povinnostem. ■