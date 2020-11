Dovolená na Maledivách má nepříjemnou dohru: Těhotná Kašáková si přivezla obrovský opar a přišla o střechu nad hlavou

Veronika Kašáková čelí po návratu z Malediv nepříjemnostem. Foto: Instagram V. Kašákové

"Stejně jako minulý rok po návratu z Bali se z malé oděrky o korál mému muži rozjela infekce do nohy, takže vyfasoval berle a klid na lůžku. Já si přivezla stejně jako před třemi lety z Malediv obrovský opar přes celý dolní ret," popsala Veronika na sociálních sítích.

To ovšem nebylo zdaleka všechno. "Vyvrcholilo to tím, že jsme byli nuceni se vystěhovat z domečku, protože nám v něm stále neteče voda. Takže ve 30. týdnu těhotenství se opět stěhuji s matrací na zádech, s krabicí v podpaží, podpírám svého muže každé ráno, když ho vezu na převazy a pak v autě brečím jak malej Jarda," přiznala kritickou situaci, kdy má navíc psychiku rozhozenou těhotenskými hormony.

Na druhou stranu se ale snaží na situaci pohlížet s nadhledem. "Každopádně stále jsou to všechno malé věci, a tak si tu s vámi posdílím své emoční rozpoložení a sebelítostivé sklony, protože pokud je vám někde teď trochu na prd, tak teď alespoň víte, že v tom nejste sami. Pusu všem a hlavu vzhůru, třeba přesně tohle vše je potřeba k tomu, abychom dostali to, co si ze srdce nejvíce přejeme," doufá Kašáková. ■