Po 3 měsících na veřejnosti a vypadá skvěle: Dáda Patrasová denně vyváří manželovi Felixovi!

"Chodí ke mně každý den. Vycházíme spolu skvěle. Přinese suroviny, ze kterých mu vařím. Naposledy to bylo maso na hovězí polévku, která byla fantastická a silná. Moc si moji kuchyni pochvaluje," svěřila nám Dáda. Jestli mu vaří jeho přítelkyně Lucie Gelemová (37), prý netuší a k její osobě se ani jinak nechce vyjadřovat.

Co Dádě chybí, je kontakt s vnuky Rafaelem a Felixem. "Neviděla jsem je od léta," snaží se zřejmě Patrasovou, která už patří do rizikové skupiny, chránit její syn Felix, otec kluků. "S Aničkou se vídáme sporadicky, někdy zaběhne, protože bydlí kousek," svěřila s tím, že si přeje hlavně to, aby její dcera Anna Slováčková (25) byla dál v pořádku a nevrátila se jí zhoubná nemoc.

A čemu se Dáda kromě vaření doma věnuje? Vypadá skvěle, postavu má štíhlejší než kdykoli dřív, takže jsme si mysleli, že se třeba vrhla na cvičení. "Tak to ne, cvičím leda v hlavě, asi jsem zhubla všemi těmi okolnostmi. Ale pohyb mám díky tomu, že uklízím dům. Sotva to dokončíte, už abyste začali znovu," smála se. ■