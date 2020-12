Po vítězství nad nemocí covid-19 se Vágnerovi vrací fyzička. Při plavání v ledové Vltavě mu mrzl obličej

Petr Vágner se toho nebojí. Foto: Super.cz/Lenka Bartáková

V médiích stále vídáme, jak se mezi celebritami rozmohl fenomén otužování . Trendu propadl i moderátor Petr Vágner (43), který je zvyklý vše vyhnat do extrému. Sporťákovi tedy nestačilo jen smočit se v řece, nebo se namočit do škopku se studenou vodou, ale v ledových proudech Vltavy přímo trénuje.

Během onemocnění covid-19 moderátor zhubl v důsledku vysokých horeček deset kilo, před dvěma týdny daroval svou cennou plazmu a nyní začíná opět pracovat na své původní kondičce.

„Začínám zase pomalu od začátku. Doma jezdím na kole, přidal jsem TRX a venku se snažím běhat kratší tratě. Moc mi to nejde, takže jsem rád, když mi dává zabrat trenér Martin Dvořák, jinak to pěkně flákám,“ postěžoval si Super.cz Petr.

Kvůli přípravám na triatlonové závody chodil Petr před dvěma lety plavat běžně v zimě do řeky. Tehdy na tom byl s otužováním lépe než nyní.

„Letos kvůli pandemii koronaviru jsem s Martinem čas od času chodil plavat do Vltavy, ale to bylo září, říjen. Teď jsem si to znovu vyzkoušel během natáčení pro ShowTime na Primě. Teplota vody měla nějaké tři stupně, a přestože jsem měl neoprén, strašně mi mrznul obličej. Asi jako když ponoříte hlavu do ledu a máte z ní kostku ledu. Je to úplně jiné než si zaplavat prsa s kulichem na hlavě. Myslím, že teď chvíli počkám, než se Vltava trochu ohřeje, a budu pilovat spíše to běhání,“ smál se Petr Vágner. ■