Manželka zpěváka (32), kterému diagnostikovali nádor na mozku, porodila druhé dítě. Jméno je symbolem naděje

Tom Parker Profimedia.cz

Větou Tom a jeho žena Kelsey naráželi na nemoc, jíž zpěvák čelí. V říjnu Parker na sociální síti oznámil, že mu byl diagnostikován nádor na mozku a podstupuje léčbu. „Všichni jsme zdrcení, ale budeme bojovat,“ napsal fanouškům. „Je to glioblastom ve čtvrtém stadiu, řekli mi, že je to terminální stadium. Měl jsem co dělat, abych to v sobě zpracoval. Pořád se mi to ještě nepovedlo,“ svěřil tehdy Parker.

V těžkých chvílích mu pomáhá právě rodina.

Zprávu se Kelsey dozvěděla, když byla v 35. týdnu těhotenství. „Mám vůči Bodhimu výčitky, protože v tu chvíli jsem úplně zapomněla, že jsem těhotná. Měla jsem velké břicho a jen jsem přemýšlela, jak z toho Toma dostat.“

Jméno pro syna manželé vybrali jako symbol naděje. „Bodhi znamená osvícení a myslím si, že v této situaci je tím naším světlem na konci tunelu,“ uvedli svorně pro magazín OK! ■