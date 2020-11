Pár ve filmu i v reálu: Takhle to Haně Maciuchové (75) slušelo zamlada po boku její o 19 let starší životní lásky

Hana Maciuchová a Jiří Adamíra během natáčení filmu Poločas štěstí Profimedia.cz

Představovat jednu z nejoblíbenějších českých hereček je tak trochu nošením dříví do lesa. Diváci se s ní od 70. let setkávají na prknech Divadla na Vinohradech a díky jejímu melodickému hlasu ji dobře znají i rozhlasoví posluchači.

Hanu Maciuchovou (75) ale nejvíc proslavila televize a zejména pak seriálová tvorba - objevila se například v Nemocnici na kraji města, Ženě za pultem, Chalupářích, Ulici, Dobré čtvrti či Dnes v jednom domě. A samozřejmě v Krkonošských pohádkách…

Mimořádnou popularitu jí zajistila právě role temperamentní Anči z večerníčkovských Krkonošských pohádek, jejichž první řadu odvysílala Čs. televize v roce 1974.

„Jsou to pohádky pro pamětníky. První várku jsme točili v roce 1974. Dětem se to líbilo. V roce 1978 jsme proto udělali pokračování. To, že jsou stále na programu České televize, je naše profesionální satisfakce,“ uvedla Maciuchová pro Český rozhlas Plus. Mimochodem, Krkonošské pohádky byly v únoru 2013 na základě divácké ankety vyhlášeny nejlepším večerníčkem.

Olinka i Blažejová

Maciuchová dodala potřebné grády také seriálu Žena za pultem (1977) - její postava ztřeštěné „lahůdkové Olinky“ byla jednoznačně nejoblíbenější. „Byla to vtipná, lehce střelená holčička,“ řekla o své postavě v rozhlasovém rozhovoru. Kuriózní je, že po odvysílání seriálu dostala herečka 41 nabídek k sňatku!

A vzápětí přišla nabídka zahrát si v Nemocnici na kraji města (1978) manželku záletného doktora Blažeje. Tato role se od bezstarostné lehkomyslné Olinky lišila úplně ve všem.

„Žena, která má muže s velkým srdcem, který má neustále nějakou milenku. Bylo to pro mě tak zajímavé hrát, že jsem dostávala i různé a zvláštní reakce od diváků. Byly velmi vyhrocené. Někdo mně například napsal: Seberte své děti, kufr a odejděte od toho ku***níka. Jiní mně psali: Jak můžeš komplikovat život takovému úžasnému lékaři? Vypadni!“ zavzpomínala dále herečka.

Pusu od prince ne!

Také na divadelním jevišti se Maciuchová představila v řadě významných představení jako např. Obchodník s deštěm, Zločin a trest nebo Cyrano z Bergeracu. Vedle toho si zahrála i Gertrudu v Hamletovi uváděném na Letních shakespearovských slavnostech.

Svou první divadelní roli přitom rodačka ze Šumperka oplakala. Bylo to ještě v mateřské škole, kde nacvičovali dětské představení, a ona v něm měla hrát hlavní postavu - Sněhurku. Zatímco ostatní holčičky by blahem skákaly až do stropu, ona si zoufala. Nechtěla umřít a nechtěla, aby jí dal nějaký princ pusu. Maminka proto musela učitelkám vysvětlit, že Hanička Sněhurku hrát nechce.

„Tak jsem dostala Šmudlu a byla jsem přešťastná,“ zavzpomínala Maciuchová na své první divadelní představení v dokumentu České televize z cyklu Neobyčejné životy.

Šarmantní jubilantka

Herečka měla za životního partnera o 19 let staršího kolegu Jiřího Adamíru (✝67), se kterým se seznámila při natáčení TV filmu První radosti (1971). Byl její spřízněnou duší a věkový rozdíl nikdy neřešili. Když v roce 1993 zemřel na rakovinu, musela najít novou sílu žít. Se zákeřnou nemocí se pak v roce 2016 musela poprat sama a z boje vyšla vítězně.

Ačkoli Hana Maciuchová o sobě ráda prohlašuje, že je „moravská buchta“, z každého jejího gesta, slova i pohledu je zřejmé, že je to velice noblesní dáma. Je přirozená, svá, půvabná a navíc stárne s velkou elegancí. Proto se ani nechce věřit, že 29. listopadu slaví 75. narozeniny. ■