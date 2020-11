Co se jí na něm nelíbí? Krásná nevěsta z reality show byla tváří v tvář ženichovi upřímná

Simona a Radek ze Svatby na první pohled odletěli na líbánky. Foto: TV Nova

I čtvrtý pár po svatbě odletěl na líbánky, produkce je poslala do Lisabonu, kde je při večerní sklence prostor i na první debaty o tom, jaký ze sebe mají novomanželé pocit, co se jim na druhém líbí, a co jim naopak vadí.

„Líbí se mi na tobě - za tu krátkou dobu, co se známe -, že máš obrovský historický přehled. Jsi strašně ukecaný a jsi takový optimista. To je strašně fajn,“ říká Simona Radkovi. „Ale mně se trošku nelíbí tvoje zuby, promiň,“ dodává otevřeně směrem k ženichovi. Neurazil se, naopak s ní souhlasí. „Toho si vážím nejvíc - jak je upřímná. Vážím si toho, co mi říká, a beru si to k srdci.“

„Mám pocit, že Radek nemá sebedůvěru v to, že dokáže víc, než co teď dělá,“ míní Simona, podle které její muž jen potřebuje popostrčit, nasměrovat a dodat sebejistoty.

Radek sám přiznává, že doteď nevedl svůj život tak, jak chtěl. „Ta spokojenost tam sice nějaká byla, ale nebylo to takové to absolutní,“ říká. Za pár let by se rád viděl jako učitel „s krásnýma zdravýma zubama“.

„Někdy potřebuješ někoho potkat, aby v tobě probudil to pravé, to, co skutečně chceš,“ dodal čtvrtý novomanžel z nováckého experimentu. ■