S*áč! Chrissy Teigen se ostře pustila do hatera, který kritizoval vévodkyni Meghan za zpověď o potratu

Manželka zpěváka Johna Legenda, modelka Chrissy Teigen (34), přišla před pár měsíci o dítě . S potratem se nejdříve snažila vypořádat sama a poté se rozhodla podělit o svůj bolavý zážitek s veřejností. Na sociálních sítích dokonce sdílela fotky z nemocničního lůžka , které pořídila poté, co přišla o synka Jacka.

Přestože se zprvu chtěla Chrissy o svůj příběh podělit a ukázat, že v tom ostatní maminky nejsou samy, nyní se ze sociálních sítí naopak stáhla. „Moc netweetuju, protože jsem upřímně trochu v depresi, ale nebojte se. Mám kolem sebe hodně pomoci, abych se co nejdřív cítila lépe,“ napsala modelka na Twitter.

Chrissy se mimo jiné na sociálních sítích zastala Meghan Markle, která taktéž před pár dny sdělila světu smutnou zprávu, že s princem Harrym (36) přišli o miminko. O potratu se rozepsala pro The New York Times, a přestože u většiny lidí našla pochopení a slova útěchy, našli se i tací, kteří se do vévodkyně ze Sussexu ostře pustili.

Jeden z uživatelů napsal, že její dlouhá esej měla čistě sobecký záměr. Zastání našla vévodkyně právě u Chrissy, která se nechala strhnout emocemi a nebrala si servítky. „Dnešní cenu za absolutního s*áče získává Marco Giannangeli. Gratuluji, s*áči,“ reagovala na příspěvek modelka.

Chrissy Teigen má s manželem Johnem Legendem dceru Lunu (4) a syna Milese (2). Obě děti byly počaty za asistované reprodukce, teprve posledního nenarozeného Jacka zplodili přirozeně. Bohužel v polovině těhotenství začala modelka silně krvácet a lékařům se chlapce nepodařilo zachránit. ■