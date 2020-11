Foto ze svatby posledního páru z reality show: Vyšší liga, než na co bych si troufnul, říká ženich o nevěstě

Svatba Simony a Radka Foto: TV Nova

Dojaté ze svatebních slibů byly nejen maminky, ale i ženich, který je citlivá duše a už v průběhu obřadu plakal. Z nevěsty, krásné blondýnky, byl „paf“. „Je to vyšší liga, než na co bych si kdy troufnul,“ přiznal Radek.

Co na první dobrou zaujalo Simonu, byla Radkova dobrota. „Má moc dobrý nitro. Už jen podle toho, jak se tváří, jak se usmívá. Je to určitě velký sympaťák,“ řekla. Líbí se jí také Radkův všeobecný rozhled. Přiznala však, že od pohledu by si ho nevybrala. „Ale dávám tomu šanci, to dobro z něj sálá, tak třeba mě přesvědčí.“

Reality show v posledních dnech čelila kritice. Někteří diváci upozornili na Radkovu účast v jiném pořadu a spekulovali, zda nejde o herce s předem daným scénářem. Nova to vyloučila. ■