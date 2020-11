První velká role Jiřího Langmajera: Tady jako mladíček sváděl ženy

Jiří Langmajer a Vlasta Peterková Foto: Prima Max

Mezi námi se najde asi jen hrstka lidí, kteří nikdy neviděli komedii Copak je to za vojáka (1987). Humorný příběh o proměně nespolehlivého mladíka v opravdového muže nabídl první velkou filmovou příležitost Jiřímu Langmajerovi (54), kterému role sukničkářského svobodníka Milana Kouby sedla jako ulitá.

Film režiséra Petra Tučka (✝51), který měl vylepšit představy veřejnosti o povinné vojenské službě, vyšel sice vstříc dobové státní poptávce po aktuálním tématu, ale diváci se u něj tehdy dobře bavili a baví se i dnes.

Svobodník Milan Kouba je nejlepší člen elitní průzkumné jednotky, ale zároveň je to i frajer, kterého jeho nadřízený, kapitán Tůma, moc nemusí. Reputaci si u něj kazí především svými četnými zálety. Tůma jako starý mládenec považuje vztahy se ženami za překážku ve vojenské disciplíně a Koubovy pozdní příchody a jiné průšvihy ho v tom jen utvrzují.

Pak ale přijde náročné cvičení v terénu - třicetikilometrový přesun průzkumníků po vlastní ose s vojenskými a policejními jednotkami v patách, který je tou nejtěžší prověrkou bojových schopností Tůmových svěřenců. Uspěje Kouba? A jak má vysvětlit Tůmovi, že randí s jeho sestrou Vlastou, do které se na rozdíl od svých předchozích známostí opravdu zamiloval?

Vojna jako kojná

Jiří Langmajer v jednom rozhovoru prozradil, že roli dostal nejspíš kvůli svému „blbému“ pohledu. S režisérem Tučkem seděl v kavárně na Vinohradech, on se na něj najednou podíval, ukázal prstem a řekl: „Ty to budeš.“ Langmajer, který za natáčení dostal 7500 korun, přitom do té doby neměl s armádou žádné zkušenosti – narukoval až dva roky po natáčení.

Díky své filmové postavě měl ale fešáckou vojnu. Byl u posádky ve Znojmě a vojáci z povolání se k němu chovali jako k vlastnímu: zvali ho k sobě na návštěvu, hostili ho a mohl si dělat v podstatě, co chtěl. „Ten pobyt bych přirovnal k bezva dovolené,“ přiznal v jednom rozhovoru Langmajer.

Zda ale na vojně běhal za slečnami stejně jako filmový Kouba, herec neprozradil.

Jeho nadřízeného, kapitána Tůmu, hrál Karel Roden (58). I pro něj to byla první velká filmová příležitost. Tůmovu sestru a Koubovu budoucí nevěstu ztvárnila Veronika Gajerová (57).

Jak poznat vojáka?

Film je protkán i řadou nesmrtelných hlášek. Připomeňme si aspoň dvě z nich. Při jedné příležitosti se kapitán Tůma zeptá Kouby: „A ta z pošty si vám taky sama lehla do trávy?“ Kouba drze odpoví: „Ne, ta musela hned domů. Má prý bráchu hroznýho vola.“

Hlášení v masokombinátu taky nemá chybu: „Kdo ve svém okolí spatří člověka ve vojenském, nechť toto ihned oznámí závodní stráži, neboť je podezření, že dotyčný je voják!“ Mimochodem, tento masokombinát stál v Klatovech a před kamerou se objevili i jeho skuteční zaměstnanci.

Natáčelo se také v Mníšku pod Brdy, Zadní Třebáni, Lysé nad Labem, Ondřejovicích a na Karlštejně.

Oblíbená komedie běží v televizi ve čtvrtek večer. A možná zaregistrujete i drobné chybičky, které se do natáčení vloudily - například ve scéně, kdy Kouba před ranním nástupem vyskakuje z okna. Do pokoje totiž vběhne bez baretu, ale během výskoku už ho má na hlavě. ■