Další známá maminka, která propaguje kojení: Krásná modelka se nechala zvěčnit s malým synem u prsu

Kateřina Lébr Šonková se svým synem Foto: Facebook K. Lébr

„Tohle nádherné propojení mezi námi si tak moc užívám. Vím, že jednou skončí, a tak jsem šťastná za každou minutku, kdy cítím ty naše láskyplné a spokojené pohledy,“ svěřila se půvabná modelka a finalistka soutěže krásy a sdílela snímek, na kterém kojí svého malého chlapečka.

„Věřím, že i ženy, které nekojí, ať už nechtějí, nebo nemohou, zažívají tohle krásné propojení mezi miminkem a matkou, když svému miminku dávají mlíčko z flaštičky. Ty jejich pohledy u krmení jsou k nezaplacení. Tedy Timíčka teď při kojení zajímá i vše kolem, kde se co šustne. Klidně si vykroutí krk, aby viděl, co se kde děje, a aby viděl, kdo co kolem něj povídá, ale i tak si to oba užíváme,“ dodala modelka. Nedávno se Kateřina pochlubila také snímky, které po narození chlapečka nafotila. Předvedla na nich skvělou figuru. ■