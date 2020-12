Zpívat nemůže, a tak nouzový stav tráví v zahraničí: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem pobývá ve Slovinsku

Lenka Nová Foto: archiv L. Nové

„Trávím ho střídavě v Praze a střídavě ve Slovinsku, kde momentálně jsme. Jsou tu sice stejná opatření jako u nás, všechno je zavřené, ale přece jen je tu o něco tepleji a svítí víc slunce. V této nelehké době je to balzám na duši,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která na jihu dobíjí energií.

„Cítíme se tu i bezpečněji, jsme v malém městečku, kde je málo lidí a k životu nám stačí jeden market a jeden stánek se zeleninou na místním trhu, kde už se s pánem známe a vždycky mi přihodí něco navíc. A vzhledem k tomu, že veškerá moje práce probíhá teď on-line, je jedno, kde se nacházím,“ svěřila se Lenka, která má s sebou samozřejmě i děti. „Režim máme stejný, dopoledne děti, škola, já řeším administrativu, pak uvařím oběd, pak vyrážíme na procházku k moři, počkáme na západ slunce a jdeme domů. Zahrajeme si nějakou společenskou hru, nebo si čteme, pak uvařím večeři a večer nějaký film. A tak v podstatě pořád dokola,“ dodala Lenka Nová, která sice nemůže koncertovat, ale v práci nezahálí.

Do světa nyní vypustila nový videoklip k písni Z cest z nového alba Dopisy a připravuje pro fanoušky další novinky. „Točili jsme v krásné horské krajině na Liberecku, kde na nás čekala mnohá překvapení a náhodná setkání, občas nebylo vidět vůbec nic, ale nakonec vyšlo slunce. Vznikl, myslím, hezký jemný klip, který může lidem v těchto dnech udělat radost,“ svěřila se Lenka, která pro své fanoušky nechala připravit trika a tašky a také se vrhla na knihařinu.

„S mou milovanou grafičkou Annou Issa jsme pro vás vyladily Diář pro nové začátky. Je to takový kříženec mezi diářem a zápisníkem. Řídily jsme se tím, co nám samotným v jiných diářích chybí. Je to univerzální diář, můžete ho začít užívat jakýkoliv den v roce, při jakémkoliv novém začátku, kalendárium si doplníte sami,“ svěřila se Lenka, která se v době, kdy nemůže vystupovat před fanoušky rozhodně nenudí. ■