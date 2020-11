Miluška Bittnerová kvůli mateřství plánuje mytí hlavy 3 dny dopředu. K zubnímu kartáčku se někdy dostane až v poledne

Miluška Bittnerová vedle mateřství pracuje, někdy nestíhá ani základní hygienu. Super.cz

"Souhlasila jsem s tím, že se zavřela divadla, protože si nemyslím, že je úplně fajn sedět dvě hodiny v jednom sále. A nemyslím si, že by lidi v té předchozí situaci do divadel vůbec chodili. Teď se to asi začne otevírat. Ale já teď poměrně dost pracuju a scházím se s lidmi, protože zkouším dvě nové inscenace," prozradila, když zahájila nový ročník projektu Hejbejte se a zpívejte, kde byla překvapením pro organizátorku podobně jako Marilyn Monroe na narozeninách Johna Kennedyho, jen nevyskakovala z dortu. Milušce se ostatně česká Marilyn říkávalo.

"Moje sociální kontakty se paradoxně velmi rozšířily. Prostě to tak vyšlo. Mělo se zkoušet, tak zkoušíme, možná do foroty, možná nás pustí a půjdeme hrát. Zatím tedy můžeme, ale bez diváků. Každopádně pracuju, točím tu svoji talk show, tam se taky s lidmi scházím a musím říct, že je hrozně fajn si s nimi popovídat jinak než se čtrnáctiměsíční dcerou," svěřila.

Vyprávěla nám i o tom, jak doma tráví s dcerou dny, že malá nejraději ze všeho poslouchá Macarenu a také, že nestíhá. "Zjišťuju, že nemám vůbec čas, netušila jsem, že mateřství je takový záhul. To, že si umyju vlasy, plánuju tři dny dopředu a k zubnímu kartáčku se někdy dostanu až v poledne," krčila rameny. ■