Ilustrační foto Profimedia.cz

Mít doma pejska i kočičku není vždy tak jednoduché. Své by o tom mohl vyprávět chovatel z následujícího videa, který si ke kočce pořídil štěňátko, a to dostalo zajímavý nápad, jak se druhého mazlíčka zbavit. Jen se podívejte, jak ladně se pustil pejsek do likvidace.