Jan Dolanský se objeví ve Slunečné. Hned na úvod ho setřela Eva Burešová

Jan Dolanský si zahrál propuštěného vězně. Video: FTV Prima

Oblíbený herec Jan Dolanský (42) si zahraje propuštěného vězně Jakuba. Jako velká voda vtrhne do seriálu Slunečná, kde ztvární bráchu Romana Tomeše (32) alias Tonyho. A ten se hned po jeho příchodu bojí, že dostane nakládačku. Místo bitky ale Dolanského hned na úvod setře seriálová Týna v podání Evy Burešové (27), jak můžete vidět ve videu.

„Vypadá to, že je Jakub mezi místními oblíbený. Nějakou charakteristiku postavy jsem dostal. Evidentně spolu bráchové v minulosti dělali nějaké nekalosti. Kradli auta a Tonyho pustili dřív, protože to brácha nejspíš vzal na sebe, tak tam zůstal déle. Očividně to ale nebude zlý kluk, jen na chvíli sešel na scestí,“ popisuje svoji novou roli Jan Dolanský, který je rád, že si zahraje bratra Romana Tomeše.

„Roman je moc fajn kluk, moc se neznáme. Potkáváme se jen na place, ale je vidět, že bude pro každou špatnost a legraci. On je spíš muzikálový herec, já zase ten činoherní, ale určitě bychom něco společného našli,“ usmívá se herec, který je moc rád, že do seriálu nastoupil.

„Dělá tu podobná parta, jako byla na Ohnivým kuřeti a Krejzových, kde jsem na chvíli taky byl. První, co mě zajímalo, bylo, kolik za to dostanu a jak dlouho tam budu,“ směje se Jan Dolanský a dodává, že jakou dobu v seriálu zůstane, prozradit nemůže.

„Přesně vím, co se s postavou bude dít, ale nemůžu to prozradit, rozhodně chvilku tam tenhle kluk pobude. Kdybych všechno řekl teď, tak by ze mne byli diváci asi nešťastní.“ ■