Zpěv vyměnil za jinou profesi: Radek Banga začal navrhovat a vyrábět trička

Radek Banga začal s manželkou vyrábět originální trička Foto: archiv R. Bangy

Kvůli covidu-19 bylo zasaženo mnoho odvětví a jedním z nich je i kultura. Kulturní akce se rušily v podstatě celý rok a vzhledem ke druhé vlně se ruší další. Proto také spousta umělců začala vykonávat úplně jiné profese, než jsme u nich zvyklí. Do čeho se ale pustil zpěvák Radek Banga (38), a hned se tím Super.cz pochlubil, byste nevěřili.

„V září už mi bylo jasné, že se celá tato situace bohužel jen tak nezlepší. Já jsem ale člověk, co neumí jen sedět doma a nic nedělat. Navíc jako pro umělce je pro mě kreativita důležitá a rád se učím nové věci. Tak jsem si řekl, že svým fanouškům udělám radost jinak, když pro ně v tuto chvíli nemůžu zpívat,“ řekl Super.cz zpěvák.

Ten začal spolu s manželkou vyrábět trička s originálním potiskem. Zřídili si doma dílnu, podstoupili několik odborných kurzů v tiskárně a pustili se do toho. „Vždy jsem obdivoval lidi, co umí něco vytvořit vlastníma rukama. Teprve když se sám člověk pustí třeba právě do tiskařiny, vidí, jak složitý celý ten proces je. Od prvního nápadu, přes grafický návrh až po samotný tisk,“ popisuje hudebník.

Na tričkách nechybí ani motivační hesla z jeho preventivního programu Když chceš, tak to dokážeš!, který dělá již desátým rokem a nyní ho pro školy a další subjekty začal dělat i on-line. Právě motivace je obsahem i jeho videí na TikToku. Prevence ve školách byly zrušeny stejně jako koncerty, a tak se snažil svým fanouškům přiblížit také přes sociální sítě.

"Velkou oblibu má také tričko s naším pejskem Eirínkem Pes je nejlepší anti-stress. Kdo má pejska, tak ví, že ta psí láska dokáže divy. No a ta je teď potřeba ještě víc než kdy jindy,“ dodává Radek Banga. ■