Dominika Gottová je zpět v Česku: Jaké má po pokusu o sebevraždu plány?

Dominika Gottová Herminapress

„Vrátila jsem se v úterý z Finska do Prahy, kde mne celý prosinec čeká propagace knihy Poslední roky s Karlem. Timo odletěl zpět do Mexika,“ svěřila se Super.cz Dominika, která si prochází nelehkým obdobím. Do Prahy se měla vrátit již před týdnem, k tomu však nedošlo, protože pod tíhou nelehkého životního období chtěla ukončit svůj život.

K tomu naštěstí nedošlo, a právě Timo jí pomohl od nešťastného řešení. Dominice a jejímu manželovi pomohlo také velvyslanectví ve Finsku, kde řeší především otázku bydlení. „Oba budeme čekat na vyřízení podpory ze strany finských úřadů a také, doufáme, o přidělení státního bytu. Pokud vše dobře dopadne, vrátila bych se do Finska natrvalo po Novém roce. Momentálně se cítím lépe, věřím, že teď už nebudu muset řešit žádné starosti,“ svěřila se nám po návratu Dominika, která chce také před návratem k manželovi urovnat své záležitosti v Praze. ■