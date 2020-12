Po rozchodu si nadělila sexy snímky: V 38 letech Hanka Mašlíková ještě rozhodně nepatří do starého železa

Hanka Mašlíková Foto: Lucie Dvořáková

Moderátorka Hanka Mašlíková (38) si po letech dopřála nové sexy fotky. Ukázala své neuvěřitelně pevné tělo, které rozhodně nemá zadarmo. Tvrdě na sobě maká a gram tuku navíc byste na ní hledali jen těžko. Klidně by mohla soutěžit v bikini fitness. Postavu na to rozhodně má.

"Já jsem už spíš taková důchodkyně. Na soutěž teď určitě nemám. Makám na sobě, ale já miluju jídlo a jít do bikini fitness by znamenalo obrovské odříkání a to už není nic pro mě. Já si ráda dopřávám a o to svoje občasné prasení se připravit určitě nenechám," řekla Super.cz s úsměvem Hanka, která nám včera prozradila, že skončil její vztah s trenérem MMA André Reindersem.

"Je to tak. André se od nás odstěhoval a již nežijeme společně. Pro oba je nadále prioritou náš syn Andreásek, jako rodiče fungujeme nadále velmi dobře a vycházíme spolu," řekla nám Mašlíková.

Mašlíková nafotila nové sexy snímky s fotografkou Lucií Dvořákovou. "Nadělila jsem si pro sebe takový předvánoční dárek. Sešly jsme se tři mámy, fotografka Lucka, vizážistka Míša Ohemová a moje maličkost a já jsem doslova nadšená. Dlouho jsem chtěla nafotit takové fotky a konečně naše svatá trojice měla čas a vyšlo to," dodala s úsměvem moderátorka. ■