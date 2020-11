Smutek v prázdném divadle: Manželka režiséra Snowboarďáků přišla o stovky představení, a přesto platí 100 tisíc měsíčně

Divadelní principálka Romana Goščíková nevidí budoucnost růžově. Super.cz

Už několikátým rokem sídlí divadelní společnost manželky režiséra Karla Janáka, herečky Romany Goščíkové, v Divadle Radka Brzobohatého kousek od Václavského náměstí. To letos již podruhé kvůli restrikcím zeje prázdnotou.

"Naposledy jsme hráli 8. října. O kolik jsme od jara přišli představení, bych raději nepočítala, protože bych byla v takové depresi, že bych se z ní nikdy nedostala. Když se to vezme i se zájezdy, určitě se dostaneme na stovky," svěřila.

Zda divadlo ekonomicky přežije, netuší. "Uvidíme, zvlášť u soukromých divadel, která žijí jen z prodaných vstupenek, je to těžké. Sice jsme dostali slevu na nájem, ale to nepůjde napořád, a fixní náklady se stále pohybují v řádu přes sto tisíc měsíčně. Částečně to dotujeme ze svého a také jsem měla našetřené peníze, abych dřív splatila divadlo, což v této koronakrizi padlo," prozradila principálka.

Jediné, co jí teď vyvolá úsměv na tváři, je její malý syn Ondřej, který oslavil první narozeniny. "A pak ještě to, když vymyslím nějaký záchytný bod, který by nám pomohl přežít déle, protože s divadlem žijeme z měsíce na měsíc," uzavřela. ■