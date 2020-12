Křehká zpěvačka Kamila Nývltová radí, jak zvládnout výcvik bojového plemene: Funguje zvýšený hlas a pamlsky

Kamila Nývltová má roční fenu stafforda. Super.cz

My jsme se za "rodinkou" vypravili do Podkrkonoší, kde Kamila nyní tráví hodně času s maminkou, tátou a mladším bráškou, její pes samozřejmě nesmí chybět. Ema je ještě rozjívená puberťačka, která dala pořádně zabrat dalším dvěma fenkám v domácnosti jejích rodičů. "Stalo se, že ji pokousala retrívřice, takže musela na šití, ale už spolu skvěle vycházejí," ujistila Super.cz zpěvačka.

Společně jsme vyrazili na procházku do lesa, kde nám Kamila ukázala, jak Ema poslouchá. "Se cvičákem jsme začali hodně brzy, už v jejích dvou měsících. Je nutné s ní mít výdrž a pevnou vůli. Když jí dáte povel, musíte dbát na to, aby ho udělala, i když musíte zvýšit hlas. Myslím, že jsme to docela zvládli. Hodně zafungovaly i pamlsky," míní. "Teď ji ale musíme držet zkrátka, protože má něco s klouby a v půlce prosince bude muset na operaci," svěřila její panička. ■