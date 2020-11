3 osudoví muži Kamily Moučkové (✝92). Prvního opustila, druhý si našel mladší, třetího jí přebrala Jana Brejchová

Kamila Moučková Herminapress

Bývalá televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková zemřela ve věku úctyhodných 92 let . Její televizní kariéru ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, kterou v ČST ohlašovala a později se zapojila do moderování protiokupačního vysílání. V roce 1970 pak byla z televize vyhozena.

Po revoluci moderovala Objektiv, pracovala v Rádiu Svobodná Evropa a dočkala se řady ocenění. Jaký byl její soukromý život? Během svého života potkala celkem tři osudové muže. A osud si s ní uměl pěkně pohrát...

DVĚ MANŽELSTVÍ, TŘI DĚTI

Jejím prvním manželem byl herec Miloš Willig (✝58) za kterého se vdávala ve dvaceti letech. Brzy nato se jim narodila dcera Kateřina. Moučková se ale zamilovala do rodinného přítele Josefa Moučky a následoval rozvod. S kardiologem Moučkou měla dceru Barboru a syna Ondřeje. Willig rozvod nesl těžce a Moučková si byla vědoma toho, jak moc mu ublížila.

Osud jí ale vrátil úder až o mnoho let později. A to hned dvakrát! Televizní hlasatelka se věnovala naplno své pracovní kariéře, a tak jí doma s dětmi pomáhala mladá chůva. Do té se ale její druhý manžel zakoukal, a nakonec s ní i odešel. Moučková se tak s dětmi zničehonic ocitla sama. Rozváděla se v roce 1959.

LÁSKA SE ZAHAJSKÝM, POTRAT A DALŠÍ ZRADA

Třetím osudovým mužem Kamily Moučkové se stal herec Jiří Zahajský (✝68), se kterým ho seznámila její kamarádka Jiřina Švorcová (✝83). Jiří Zahajský byl životním partnerem Kamily Moučkové celých jednatřicet let. Hlasatelka dokonce čekala s charizmatickým hercem dítě, ale protože už tehdy měla tři děti, rozhodla se jít na potrat, což bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v jejím životě.

„Tenkrát to pro mě bylo tak strašně náročný. Měla jsem pocit, že si to nemůžu dovolit. Jirka se zachoval fantasticky. Já jsem mu to řekla a ptala jsem se, co s tím, když mám už tři děti. A on řekl, že je to věc ženský. Že samozřejmě chlap, když miluje ženskou, tak s ní chce mít dítě, ale že snad není všem dnům konec,“ svěřila se Kamila Moučková v pořadu Příběhy slavných.

Zahajský ale ani později už nikdy děti neměl. A přišla další osudová rána. Ideální vztah narušila kamarádka Kamily Moučkové Jana Brejchová, do které se herec zamiloval a od Moučkové odešel. Dlouholeté přátelství vzalo za své a Moučková Brejchové nikdy neodpustila, že jí Zahajského přebrala. Zahajský se nakonec stal čtvrtým manželem Jany Brejchové, která se o svého muže starala až do konce jeho života. ■