Jako blondýnka by byla nádherná: Jenovéfa Boková pro focení radikálně změnila image

Jako blondýnka vypadá Jenovéfa Boková nádherně. Foto: archiv Nadace Archa Chantall, Michaela Feuereislová

Letošní focení se nese v duchu filmových plakátů. Na Jenovéfu připadl ten, který avizoval populární komedii Deník Bridget Jonesové z roku 2001. „Já ten film miluju,“ přiznala na focení Boková, která se prý na příběh o třicátnici zamilované do svého šéfa ráda dívá. „Koukám na to dost často, vlastně i několikrát do roka, a to na všechny díly,“ prozradila herečka, která proměnu zvládla na jedničku. Při porovnání s originálem je téměř k nerozeznání.

Čas na focení si Boková udělala velmi ráda. „Být v tomto kalendáři je pro každého čest, takže když mi to bylo nabídnuto, vůbec jsem neváhala,“ řekla s tím, že i samotné focení pro ni bylo příjemným zpestřením. „Naučila jsem se mít focení ráda, hlavně když je dobrý tým lidí, což tady rozhodně byl. Dneska už mi ani nevadí fotit se jako Jenovéfa Boková, natožpak v nějaké filmové či divadelní roli,“ dodala. ■