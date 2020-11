Roman Vojtek se stal trojnásobným tátou: S manželkou Petrou přivítal na světě dalšího syna

Roman Vojtek s manželkou a synem Foto: facebook R. Vojtka

Konečně se dočkal. Roman Vojtek (48) se stal trojnásobným tátou. Jeho manželka Petra Vojtková (33) přivedla na svět chlapečka. „Trochu to trvalo, ale na to krásné se musí občas počkat. Chtěli bychom, abyste se o tom dověděli od nás,“ svěřil se nadšený tatínek a sdílel fotografii se svou rodinkou.

„Dnes ve 3 hod ráno se nám s Peťkou narodil syn Nathaniel Vojtek. Je zdravý a v pořádku a své mamince dal se svými 3.760 gramy lehounce zabrat. Děkuji své ženě za to, co dnes v noci dokázala. Opět jsem si uvědomil, co dokáže “ženská síla”. Lásko, jsi neuvěřitelná,“ vypsal se ze svým pocitů herec.

„Velmi děkujeme ÚPMD v Praze Podolí za mimořádnou podporu, zázemí, klid a možnost bezproblémové komunikace. Děkujeme, p. Prusenovská, paní doktorko Kučerová, a hlavně Vám, paní porodní asistentko Pekáriková. Byla jste úžasná. Děkujeme dámám Kateřině Rochové a Jitce Čejkové za předporodní péči. A taky díky Kateřině a Petře za ten nejlepší předporodní kurz, který nám moc pomohl,“ svěřil Vojtek, který už má z předchozího manželství dceru Editu a syna Benedikta. ■