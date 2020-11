Manželka Pavla Trávníčka v slzách: Zemřela jí maminka, která bojovala se zápalem plic a covidem

Pavel Trávníček s manželkou Monikou Herminapress

"Tahle doba je opravdu zvláštní. Covid je opravdu prevít a modlím se, aby to bylo už za námi. Doufám, že se už nenajdou lidé, co to berou na lehkou váhu a pořad si myslí, že to je jen chřipečka. Moje máma si to myslela také a týden ležela doma v domnění, že má chřipku, že to nic není. Dnes byla hospitalizována s covidem a zápalem plic v prostějovské nemocnici," svěřila se Monika před týdnem.

"Sama pracuje v pečovatelském zařízení, kde byla denně v kontaktu s pozitivními, takže to byla otázka času. Pro tyto lidičky ve zdravotních a sociálních službách to je velmi vysilující a stresující období a mají můj velký obdiv a moc jim děkuji za pomoc. Právě vy si zasloužíte odměnu. Bez vás by to nešlo. Mami, babi ty to zvládneš, Maxmiliánek se na tebe těší a všichni," psala na sociální síti Trávníčková.

Dnes se však svěřila s informací, že její maminka boj se zápalem plic a koronavirem nezvládla. Po statusu, ve kterém psala: "Dnes se mi zhroutil svět," přidala parte a napsala k němu smutný komentář: "Těšila se domů." ■