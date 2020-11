Tohle hned tak neuvidíte: Operní pěvkyně zpívala z lodi pod Karlovým mostem

Andrea Kalivodová zpívala z lodi pod Karlovým mostem. Super.cz

Když už byla vystoupení, i když bez diváků, schválena i podle 4. stupně PES, vrhla se do toho po hlavě. Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (43) si s kamarády domluvila loď a na Vltavě zazpívala v předvečer svých narozenin několik árií přímo na Vltavě pod Karlovým mostem.

Nebyla sice oblečená neoblečená jako chytrá horákyně, ale zpívala s publikem i bez publika. Nad její hlavou se sice na Karlově mostě shromáždily minimálně desítky lidí, o oficiální koncert ale nešlo. Tak uvidíme, jak na to pohlédne úřední šiml.

"Bylo to úplně super, mám z toho velkou radost, že se to povedlo a tolik lidí poslouchalo. Užila jsem si to, i když se těším, až budeme moct zpívat před lidmi v normálním režimu," byla spokojená pěvkyně, která chystá ještě i řadu online vystoupení například z kostelů.

"Byla jsem skoro překvapená, jaký je o ně zájem," míní Andrea, kterou první online vystoupení čeká už 29. listopadu z kostela v Mníšku pod Brdy se seskupením Opera Divas. ■