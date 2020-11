Po 10 měsících velká láska skončila: Potvora Sylva ze Slunečné Bára Jánová svěřila, že je opět single. Co se stalo?

Herečka Bára Jánová se po 10 měsících rozešla s přítelem. Super.cz

"Naše cesty se rozešly, v některých směrech to nebylo úplně kompatibilní, což samozřejmě bolí a mrzí. Důležité je, že jsme za sebou zanechali spoustu krásných věcí i vzpomínek a možná je lepší to nechat takhle, než aby se ty vzpomínky změnily ve špatné. Utnuli jsme to včas, než to bude opravdu hodně bolet," myslí si herečka.

Svoji roli mohlo samozřejmě sehrát i to, že se k sobě pár velmi brzy nastěhoval, když přišel první nouzový stav spojený se sociální izolací.

"Je fakt, že jsme se k sobě nastěhovali už po dvou měsících právě kvůli karanténě, abychom byli spolu, jinak bychom spolu nemohli být. Celou tu první karanténu jsme dali v garsonce v jedné místnosti. Pak jsme se přestěhovali do většího bytu. Ale měli jsme jen dva měsíce na to užít si tu normální hezkou zamilovanost bez starostí a řešení existenčních otázek. Mám pocit, jako bychom spolu byli deset let, i když hezkých. Mnohem déle, než to ve skutečnosti bylo," míní Bára.

Na rozchodu se pár dohodl. "Byla samozřejmě snaha to nějak udržet. Zkoušeli jsme to, ale pak jsme zjistili, že ta energie oběma došla. Nedá se nic dělat. Ale musím říct, že Víťa mi i za tu krátkou dobu dal do života strašně moc. Ta láska byla opravdová a velká. Budeme se podporovat dál, máme spoustu společných zájmů a přátel a určitě se budeme potkávat dál, i když na jiných cestách," svěřila.

Nyní už herečka bydlí sama, odstěhovala se ze společného bytu, kde s partnerem žili, ale patřil jeho rodině. "Přes kamarádku se mi povedlo sehnat nový pronájem. V dobré lokalitě a za slušné peníze, takže jsem spokojená. Měla jsem štěstí," uzavřela. ■