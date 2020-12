Během nouzového stavu netančí ani netrénuje: Půjde tanečník Marek Dědík do dalšího ročníku StarDance?

Marek Dědík přemýšlí, zda jít do dalšího ročníku StarDance. Super.cz

"Všechny kurzy jsou zastavené, já jsem doma a věnuji se dětem. Naštěstí jsem si sály vždy jen pronajímal na určité hodiny, takže musím platit zase jen hypotéku na byt, kterou jsem měl odloženou, a další nájem řešit nemusím. Ale příjem mi samozřejmě chybí," upřesnil.

Zajímalo nás samozřejmě, jak to vypadá se soutěží StarDance, které se v minulém ročníku neúčastnil. Vrátí se opět na obrazovky? "Zatím se s tím peru, jestli jít anebo ne. Na jednu stranu mi to chybí, poznal bych zase dalšího člověka, se kterým bych trávil několik měsíců a pozoroval ty pokroky. Třeba s Pavlou Tomicovou si pořád voláme, měli jsme i hodně vystoupení, ale po půl roce už to kleslo, protože Pavla to fyzicky nedávala, což je normální," svěřil. Marek.

Tanec ovšem on sám moc netrénuje, a když jsme ho potkali při vystoupení online vysílání ukončení letošního ročníku projektu Hanky Kynychové (52) pro dětské domovy Hejbejte se a zpívejte, docela se zadýchal. "Přiznám se, že v koroně vůbec nic nedělám, neběhám, netrénuju, jen se snažím trochu hlídat stravu," uzavřel. ■