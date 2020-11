Mariana Prachařová popsala své problémy s jídlem: Jak to má s poruchou příjmu potravy?

Mariana Prachařová Michaela Feuereislová

Mariana však netrpí anorexií, ale popsala problém, do kterého nejspíš spadla a snaží se s ním bojovat. „Jen bych chtěla uvést na pravou míru, že nemám anorexii, jak se to psalo v článcích. Jen jsem ji zmiňovala, protože jsem s ní byla už jednou chybně spojována. Můj problém je nejspíš ortorexie, která se taky řadí mezi PPP. Snažím se si o tom teď zjisti víc a hodlám opět docházet ke své psycholožce, protože si myslím, že člověk si prostě občas neporadí sám,“ svěřila se Mariana svým fanouškům na sociální síti.

Ortorexie je posedlost zdravou výživou a biologicky čistými potravinami. Lidé, kteří se trápí touto nemocí, neustále řeší kvalitu potravin a extrémně dbají na to, co konzumují, a pečlivě zkoumají původ potravin. Mariana si svůj problém přiznala a snaží se si s ním poradit, už i proto, že má vše vliv na psychiku. „Jsou dny, kdy je to lepší, a dny, kdy mám hroznou náladu a málo energie. Hodně se to střídá. Mám pocit, že to teď má ale víc lidí. Prostě se vzbudím s dobrou náladou a za pár hodin mě přepadne špatná a pak zas dobrá. Měla jsem to i v prvním lockdownu, ale teď je to samozřejmě určitě i z nějaký části tím, co řeším,“ dodala Prachařová. ■