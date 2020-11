Nejkrásnější žena roku 2012 se pochlubila rodinou. Takhle to těhotné Miss sluší s partnerem a dcerou

Tereza Fajksová s rodinou Foto: Instagram T. Fajksové

S ní Tereza a její přítel na procházce v přírodě nafotili roztomilé rodinné snímky. „To je lásky! Nevěřila jsem tomu, ale děti jsou opravdu smyslem života!“ rozněžnila se blonďatá kráska.

„Samozřejmě jsou dny (skoro každý den), kdy si vzpomenu, jak se mi hezky spalo do 10, řídila jsem si svůj život, chodila do kina, na nákupy, večírky, celý den jsem nic nedělala, ze dne na den jsem se rozhodla a odletěla na opačnou stranu zeměkoule, nemusela každý den vařit, uklízet, jít ven, když jsem nechtěla, mohla se v klidu najíst a vyčuurat, nemusela chodit po špičkách, pustila si svůj film a ne Mášu a medvěda, zašla si na masáž, do wellness, nemusela se za den 100x ohýbat, tahat se každý den s 13 kg, neustále prát, měla jsem plnou hlavu vlasů a oholené nohy,“ zavzpomínala si na život bez dětí Fajsková.

Ale to vše jí vynahrazuje rodinné štěstí. „Ale potom mě ten šmudla obejme, dá mi pusinku, usměje se na mě, zavolá máma a hned je všechno pryč. Zajímavé, jak člověk na vše rychle zapomene,“ zamyslela se budoucí dvojnásobná maminka.

„Beztak mají tu vymazávací hůlku paměti jako v Mužích v černém. Už jsem i zapomněla, že jsem dneska vstávala v 5:45, sakra, a teď jsem si to připomněla,“ uzavřela s úsměvem Fajksová. ■