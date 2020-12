Koncertovat poslední týdny nemůže: I tak vypustila zpěvačka s nezaměnitelným hlasem do světa nový klip

Lenka Nová

I přes těžké období, kdy se nemůže naplno věnovat své profesi, se Lenka Nová (46) pustila do natáčení. Místo na koncertní pódia a před publikum vyrazila zpěvačka s nezaměnitelným hlasem do přírody, kde se svým týmem vytvořila nový videoklip k písni Z cest, která je na jejím posledním albu.

„Album Dopisy zřejmě dostalo do vínku dělat lidem radost v této složité době. Vím, že je to už dlouhé, o to těžší, když stále nevidíme reálný konec. Proto věřím, že klip udělá lidem radost, přinese jim povzbuzení a odvede myšlenky na nejrůznější cesty, kam se vypravíme, až toto období skončí. Myslím na vás, držte se a myslete i na hezké věci, třeba díky hudbě,“ vzkázala posluchačům Lenka Nová.

Klip se natáčel v malebné krajině na Liberecku, která nabízí neobjevená zákoutí, a celý štáb si práci naprosto užíval. Lenka vydala album letos v březnu, téměř čtyři roky po úspěšném albu Čtyřicítka, na kterém pracovala společně s Michalem Horáčkem.

I přes mimořádnou situaci kolem koronaviru se rozhodla toto datum dodržet. Je přesvědčena, že hudba může v této složité době lidem pomoci.

„Mám pocit, že album rezonuje v současné době dokonce více, než by rezonovalo v té zrychlené době, ještě před rokem. Lidé mají zjitřené emoce, jsou více otevřeni pozitivním prožitkům, kterých se teď nedostává. Myslím, že následky letošní pandemie na nás dolehnou velmi tvrdě, ale myslím, že to přinese i nějaká pozitiva. Budeme si víc vážit spousty věcí, které jsme brali jako samozřejmost, tím pádem budeme nacházet víc radosti a smyslu života, až se do našich životů budou zase navracet,“ prozradila zpěvačka, která se v aktuální těžké době nevěnuje jen hudbě.

„S charitativní organizací Happy Hearts, jejíž jsem ambasadorkou, jsem připravila dětská trika a výtěžek z prodeje půjde přímo na vzdělání dětí z postižených oblastí. Svěřila Lenka, která vytvořila i nový univerzální diář. „Bude možné jej začít používat jakýkoliv den v roce. Až toto období skončí, přijde čas na nové začátky,“ dodala s optimismem Lenka Nová. ■