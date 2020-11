Po téměř třiceti letech společného života Monika Babišová začala vařit. Donutila ji k tomu pandemie

Monika Babišová Michaela Feuereislová

„U nás se teď hodně vaří, já vařím. Je to samozřejmě o tom, že se sejde rodina, jak se nikde nemůže chodit, jsou zavřené restaurace, nemůžeme se navštěvovat, tak jsme teď o víkendech všichni spolu doma. Takže jsem se rozhodla, že budu vařit. Já trávím spoustu času doma, takže mám čas na vaření. My samozřejmě i nadále podporujeme restaurace a v týdnu si jídlo objednáváme, ale o víkendech pravidelně vařím,“ přiznala se hrdě během potravinové sbírky Monika, která si je nejjistější v přípravě české kuchyně.

„Já nejsem moc inovativní, takže do žádných velkých experimentů se nepouštím. Ale poprvé v životě jsem pekla husu na sv. Martina. Povedla se. Já jsem ji pekla celou noc, mohla jsem to udělat i rychle, protože mám dobrou troubu, která by to zvládla, ale dala jsem přednost klasickému pečení. Dělala jsem k tomu domácí zelí a knedlíčky jediné jsem si vzala z restaurace. Ale dělala jsem omáčku z výpeku a myslím, že se to fakt povedlo. Rodina byla velmi spokojena, dokonce mě pochválili, že ze mě bude nakonec ještě velmi dobrá kuchařka,“ usmívá se amatérská kuchařka, která byla zjevně na své svatomartinské menu hrdá.

„Dokonce jsem nedávno dělala Wellington beef (hovězí svíčková obalená v těstě, pozn. red.) podle Gordona Ramsayho. Takže už vařím oproti minulým letům na mnohem vyšší úrovni. Ale přiznám se, že pořady o vaření vůbec nesleduju, to není úplně má inspirace. Ale tyhle pořady zase miluje můj syn, který je sleduje,“ prozrazuje.

A umí tedy děti vařit? „Dcera peče, klidně upeče bábovku, ale hodně si hledá recepty, aby to bylo zdravé. A syn si taky umí uvařit - vajíčka, těstoviny, takový ten základ,“ říká Babišová, která ale před začátkem rozhovoru pro Super.cz absolvovala telefonát se synem, který se dožadoval snídaně. „No, to víte, oni jsou zvyklí, že jim maminka chystá snídani. Teď obzvlášť si na to hodně zvykli a Frederik, ačkoli si umí vajíčka udělat sám, tvrdí, že já je umím nejlíp,“ mávla rukou Monika Babišová. ■