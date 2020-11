Za některá vládní nařízení Babišová manželovi vyčinila. Domů nepouští trenéra ani uklízečku

Pokud prý budou v obchodech fronty, tak nebude vařit. Foto: Tesco (3x)

„Je to i u nás velmi psychicky náročné, a to jak pro mě, tak pro moje děti. Manžel doma tolik času netráví… Vážně jsme s tím měli problémy, jako všude v ostatních rodinách,“ řekla Babišová.

„Syn hodně trpí tím, že je sociálně izolovaný. Dokonce se chtěl zapojit a nějak pomoci, takže šel na městský úřad v Průhonicích a nabídl se, že by rozvážel jídlo a nakupoval pro seniory, prostě pokud bude něco potřeba, tak aby ho kontaktovali a dali nám adresy, kde je co potřeba. Byla jsem na něj pyšná, on se opravdu rozhodl úplně sám. Já jsem si myslela, že se na to vykašle a nikam nepůjde a překvapilo mě, že tam opravdu druhý den zašel,“ pochlubila se Super.cz.

„Naše děti vždycky dávaly potřebným hračky a oblečení, ze kterého vyrostly. Mají i své vlastní projekty, na kterých pracují,“ dodala.

Monika si posteskla, že změna životního stylu v pandemii dolehla i na ni. „I pro mě je ta situace těžká, vždyť se nemůžeme navštěvovat, chybí mi lidé, se kterými jsem byla zvyklá trávit čas. Je sice fajn, že jsem doma, vařím a uklízím, ale chybí mi ten obyčejný život,“ svěřila Babišová během potravinové sbírky.

Už několik měsíců má manželka premiéra na starost i úklid rodinné vily v Průhonicích. „Paní uklízečku jsem nechala doma. Já ji i nadále platím, ale aby něco někde nechytla, třeba v MHD, tak uklízím sama celý dům. A řeknu vám, je to docela náročné, i fyzicky.“

„Do toho máme hodně práce v nadaci. Tím, že je tady od začátku roku korona, máme toho podstatně víc, vytvořili jsme krizový fond a každý den řešíme případy, aby lidé nezůstali na ulici, aby mohli zaplatit nájem, dáváme peníze domovům důchodců, kupujeme pomůcky, podporujeme děti z azylových domů, teď jsme nakoupili notebooky, prostě hned reagujeme na okamžité potřeby,“ říká Babišová.

Návštěva trenéra či paní na úklid je zapovězená kvůli nařízením, která vydává Andrej Babiš. Nevyčítala manželovi některá opatření?

„Ano (smích), bylo toho určitě víc. Ale poslední nařízení, za které jsem mu pořádně vyčinila a manžel mě teda poslal někam (smích), že se nehodlá hádat ještě se mnou, je omezení při nákupech, ta vyměřená plocha na jednoho nakupujícího. Myslím si, že když už, tak to mělo přijít dřív, a ne teď. Já nemám čas stát ve frontě, takže asi nebudeme jíst, protože nebudu mít z čeho vařit,“ dodala Babišová. ■