Snídani si děti premiéra musely tentokrát udělat samy. Monika Babišová se starala o ty, kteří to potřebují víc

Zapojila se do potravinové sbírky a nešetřila. Foto: Tesco (5x)

Už poněkolikáté tento projekt podpořila Monika Babišová, a to jednak jako ambasadorka projektu, ale i jako obyčejná zákaznice. Pro potravinovou banku to byl velký přínos, protože manželka jednoho z nejbohatších Čechů při nákupu nešetřila.

V sobotu brzy ráno, kdy její děti Vivien a Frederik ještě spaly, tiše vyklouzla z domu a vyrazila na nákup pro potřebné do supermarketu ve Vršovicích. „Syn si bude muset dneska vajíčka udělat k snídani sám, nebo mu nezbude než počkat, až přijedu domů, jsou důležitější věci,“ usmála se manželka premiéra, která měla na mysli samozřejmě sbírku potravin.

Za pomoci dobrovolníků přivezla k pokladně tři plné vozíky. Kromě základních potravin, jako je mouka, těstoviny, olej či dětská výživa přihodila do košíku i něco sladkého s cílem lidem v nouzi přilepšit na Vánoce.

Jeden celý vozík naplnila potřebami pro děti. „Určitě to potřebují i děti. Z vlastní zkušenosti vím, že dětské zboží je dražší, a tak jsem se snažila toho nakoupit co nejvíc,“ řekla Super.cz Babišová, která šla ale po zdravějších potravinách. „Místo čokolády a bonbónů jsem sáhla po zdravých svačinkách a snídaních. Jsou tam ovocné a müsli tyčinky, vločky a je to všechno fit, sladké to je, ale je to zároveň i zdravé,“ dodala manželka premiéra. ■