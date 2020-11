Jsou to herci, nebo ne? Diváci Svatby na první pohled obviňují televizi z podvodu

Simona a Radek se potkali v show Svatba na první pohled. Foto: TV Nova

Poukazují na to, že poslední ženich, kurýr s vysokým IQ Radek, už působil v jiném televizním pořadu. Řeší proto, zda není Svatba na první pohled podvod na diváky.

„Tak koukám, že pan s vysokým IQ (bůh ví jak to je) se rád ukazuje v reality show. No ještěže se všeobecně dlouho ví, že vše je všude nahrané,“ napsala na sociální síti jedna z divaček, která reagovala na to, že si Radek zahrál v pořadu Nebezpečné vztahy.

„Ten pořad se mi líbil, než vyšlo najevo, že je to podvod, škoda,“ přidala se další divačka, jež si myslí, že je ženich Radek herec.

Další pak oponoval, že Radek sice není klasický herec, ale placený komparzista. „Jsou to komparzisti, který to jen hrajou ten příběh. Jako v Nebezpečných vztazích,“ míní. A dalšími komentáři, které tepaly Novu, se to na sociálních sítích jen hemžilo.

Televize ale veškerá nařčení odmítá. „Pořad Svatba na první pohled je sociálním experimentem, v němž herci neúčinkují. Zájemci o účast z řad široké veřejnosti se přihlásili na základě výzvy, která byla odvysílána v naší televizi. Z přihlášených uchazečů byly následně odborníky utvořeny čtyři kompatibilní dvojice,“ řekla Super.cz PR koordinátorka pořadu Jana Lohrová.

Zda se ženich Radek v minulosti objevil v jiném typu pořadu, na jeho účinkování ve svatební reality show nemělo žádný vliv. Samotného Radka prý do soutěže přivedla zvědavost, zda je věda schopná najít mu ideální partnerku. Odborníci mu jako ideální partnerku vybrali pohlednou brand manažerku Simonu. Zda vybrali správně, ukáží následující týdny, kdy pár čeká svatba, svatební cesta i zkouška společného života. ■