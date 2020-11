Český milionář se vzdal na týden luxusu: Jak to zvládl vydržet jen s 550 korunami na týden?

Jiří Antoš je jedním z účastníků nové show Milionáři mezi námi. TV Prima

Na týden se musí vzdát svého komfortu a vystačit si 550 korunami na týden a noclehem na ubytovně. Sám v závěru daruje 500 000 Kč neziskovým organizacím, do jejichž práce se v průběhu týdne zapojil. Nabídka účasti v reality show byla pro Jiřího Antoše zpočátku příležitost zviditelnit se.

„Myslel jsem si, že zapojení do pomoci bude naaranžované pro televizi. Ale ono to bylo doopravdy! A jsem za to rád, protože mám z toho týdne mnoho silných zážitků. Vzpomínám si na to ráno, když jsem odjížděl. Netušil jsem, co mě čeká. Věděl jsem jenom to, že musím být brzy ráno na vlakovém nádraží v Praze,“ vzpomíná podnikatel, jehož domovem se na týden stala Ostrava.

Vystačit si s kapesným nebylo pro Jiřího příliš snadné. „Musím přiznat, že finance na osobní spotřebu příliš neřeším, ale určitě se nedá říct, že jsem rozhazovačný, marnotratný typ. Pravda je, že 550 korun na týden řešit musíte,“ říká.

Naopak s životem na ubytovně neměl žádný problém. „Vůbec mi to nevadilo, bydlel jsem, jak jsem bydlel, ale tekla tam teplá voda, byla tam sprcha a čistá postel. Byl to úplně jiný svět a natolik intenzivní, že jestli mi něco chybělo, nestihl jsem si to uvědomit,“ překvapil podnikatel.

Dalším z účastníků reality show Milionář mezi námi je například i matematik a miliardář Karel Janeček (47), na kterého se diváci mohou těšit hned ve druhém díle. ■