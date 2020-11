Jak tráví čas v nouzovém stavu? Eva Čerešňáková se pro dobrou věc vrhla na šití

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Důvod to mělo jediný. Eva se již potřetí rozhodla podpořit letošní charitativní aukci panenek Unicef.

„Sama jsem panenku letos vyráběla potřetí. Když můžu, ráda se zapojím do dobročinné a smysluplné aktivity, kterou tradiční aukce panenek pro Unicef již osmnáct let je. Vyrobit panenku není jen tak, zabere to docela dost času a možná o to víc ještě mně, která s šitím a ručními pracemi nemá zas tolik zkušeností. Člověk se učí metodou pokus omyl,“ svěřila se Super.cz Čerešňáková, které dala výroba panenky trochu zabrat.

„Prvně mi trvalo vymyslet, jakou panenku budu letos tvořit. Chtěla jsem, aby měla nějaký příběh či vyjadřovala nějakou myšlenku. Panenku s rouškou jsem zavrhla - roušek si v současnosti všichni pomyslně užíváme dost,“ svěřila se Eva, která se pak rozhodla o výrobu panenky černé pleti.

„Rozhodla jsem vyrobit černošku. Zastávám názor, že opravdu na každém životě záleží, na barvě pleti nezáleží. Navíc si myslím, že černošky jsou nádherné ženy a pamatuji si to i z mé účasti na Miss Earth před třinácti lety, jak krásné dívky tmavé pleti tam byly. Prostě nádherné,“ svěřila se Eva, která není jediná, kdo do letošní aukce přispěl.

Svou panenku vytvořila například i Jitka Čvančarová, Aleš Háma, Jiří Dvořák nebo Karel Voříšek, který celou aukci, jež bude letos 24. listopadu probíhat online, bude moderovat. ■