Čepici a kabát vyměnila za plavky: Takhle si kráska Zuzana Jandová užívá u moře

Zuzana Jandová Foto: Facebook Z. Jandové

Nejkrásnější dívka Česka z roku 2008 zabalila kufry a podzimní oblečení vyměnila za plavky. Modelka se rozhodla načerpat energii u moře, ale za krásným počasí neletěla zas tak daleko. Cílem její cesty se stalo Turecko, kde si užívá dovolenou.

„Posílám vám úsměv od moře,“ napsala si Zuzana na sociální síti k fotkám v plavkách. Nutno říct, že i dvanáct let po jejím boji o korunku krásy vypadá Jandová skvěle. A to i v jednodílném modelu, ve kterém předvedla své útlé tělo. „Ty tvoje nohy,“ napsala jí ke snímkům moderátorka Eva Decastelo (42), která se plavek zatím také nevzdala a koupat se chodí do Vltavy. ■